Президент ЮАР: Антироссийский законопроект Конгресса США несет для Африки непредсказуемые последствия

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса в ходе выступления перед американскими законодателями в пятницу, 16 сентября, заявил, что обеспокоен возможными последствиями для Африканского континента из-за принятого «антироссийского закона», – сообщает ТАСС.

Выступая перед конгрессменами, Рамапоса сказал: «Мы обеспокоены возможными последствиями для Африканского континента, если законопроект «О противодействии злонамеренной российской деятельности» вступит в силу. Обретение данным документом силы закона имело бы непредсказуемые последствия в виде наказания континента за усилия по продвижению развития и экономического роста».

«И Соединенные Штаты, и Россия являются стратегическими партнерами Южной Африки. Нам, как суверенной стране, проводящей независимую внешнюю политику, представляется, что законопроект наказывает тех, кто придерживается независимых взглядов. Вызывает разочарование, что данный законопроект был подготовлен в то время, когда президент Байден стремится взаимодействовать с африканскими странами на основе уважения их независимости и суверенитета», – заявил президент ЮАР.

Вашингтон, Иван Бабурин

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