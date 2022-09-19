Гутерриш считает невозможным переезд штаб-квартиры ООН из США

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не видит возможности переноса штаб-квартиры организации из США. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

Российская делегация не раз испытывала проблемы с получением виз США для участия в сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Вашингтон использует систему выдачи виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.

Генсека ООН спросили о том, не опасается ли он, что страны начнут активнее выступать за перевод штаб-квартиры из США в другое место. «Я не думаю, что это реалистично», – отметил Гутерреш.

«Принимающая страна обязана предоставлять доступ делегациям всех других стран для их прибытия в ООН и осуществления ими работы в рамках организации. Эта наша позиция предельно четкая. Я упорно боролся за выдачу виз членам российских делегаций», – добавил генсек.

При этом ранее Антониу Гутерриш выразил сомнение насчет того, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему выдачи виз дипломатам из России.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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