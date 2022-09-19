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Понедельник, 19 сентября 2022, 18:21 мск

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Лавров обсудил с французским коллегой безопасность ЗАЭС

Фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Катрин Колонна в понедельник, 19 сентября, по телефону обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС, – сообщили в МИД России.

В сообщении российского министерства иностранных дел говорится: «Министр отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы. Российской стороной вновь акцентирована необходимость немедленного и полного прекращения обстрелов станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по данному объекту».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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