Вучич заявил о возможностях для улучшения сотрудничества с США

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с членом конгресса США Клаудией Тени в Нью-Йорке в понедельник, 19 сентября, заявил о многочисленных возможностях для улучшения сотрудничества между США и Сербией, – сообщает сербская телерадиокомпания RTS.

Сообщается, что Вучич, в частности, заявил: «Я поблагодарил конгрессвумен за ее активное участие в конгрессе США в областях, представляющих интерес для Республики Сербия, а также за предыдущие важные для нашей страны инициативы. Между США и Сербией есть многочисленные возможности для улучшения сотрудничества».

Александр Вучич также поприветствовал поддержку, которую США оказываю Сербии.

В свою очередь, Клаудиа Тени высказала поддержку инициативе региональной экономической интеграции «Открытые Балканы» и заявила, что в конце года делегация конгресса США прибудет в Белград.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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