Общественная палата ДНР выступила за немедленное вхождение республики в состав России

Председатель Общественной палаты (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кофман в понедельник, 19 сентября обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России, – сообщают СМИ.

Алексей Кофман, зачитывая заявление ОП ДНР, заявил: «Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума. В ДНР хотят видеть между республикой и Украиной границу России».

Отметим, что ранее сегодня Общественная палата Луганской Народной республики также выступила за незамедлительное проведение референдума о присоединении к России.

Донецк, Иван Бабурин

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