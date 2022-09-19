Киргизия и Таджикистан подписали договор о стабилизации обстановки на границе

Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев в понедельник, 19 сентября заявил, что он и коллега из Таджикистана и подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя государствами, – сообщает агентство Turmush.

В частности, Ташиев заявил следующее: «Главная суть протокола – стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны председатель ГКНБ Саймумин Ятимов».

Ранее сообщалось, что секретарь Совета Безопасности Киргизии Марат Иманкулов заявил, что его страна в результате конфликта с Таджикистаном понесла материальный ущерб примерно в $17 млн.

Напомним, что утром 16 сентября произошло очередное обострение на границе Киргизии и Таджикистана. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Бишкек, Иван Бабурин

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