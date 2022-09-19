Пушилин заявил, что согласовывает с Пасечником проведение референдумов о вхождении республик в состав России

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в понедельник, 19 сентября, после призывов Общественных палат ДНР и ЛНР о незамедлительном проведении референдума о вхождении в состав России, сообщил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником необходимость синхронизации дальнейших действий.

В своем телеграм-канале Пушилин написал: «Обсудил со своим коллегой Леонидом Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР и необходимость синхронизации дальнейших действий…»

Сообщается также, что глава ДНР предложил своему коллеге из ЛНР «объединить усилия администраций глав республик, аппараты парламентов для выработки шагов по началу подготовки к референдуму».

Ранее сегодня, Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям своих республик с призывом о незамедлительном проведении референдумов о вхождении в состав России.

Донецк, Иван Бабурин

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