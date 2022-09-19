Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в понедельник, 19 сентября, заявил, что Украина готовит провокации в Изюме, – сообщают СМИ.

На видео, распространенном пресс-службой ВГА Ганчев говорит: «Нам достоверно известно о том, что готовятся провокации, в частности в городе Изюм. В настоящее время готовятся пропагандистские ролики о том, что русские войска, пребывая на территории города и района, издевались над людьми».

Москва, Иван Бабурин

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