Президент Мексики назвал советника главы офиса президента Украины «умственно пошлым»

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал «умственно пошлыми» заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «пророссийской» позиции Мексики, – сообщает в понедельник, 19 сентября, мексиканское издание Excelsior.

Издание пишет, что Лопес Обрадор заявил, что Подоляк продемонстрировал «умственную пошлость, которой страдают, когда нет убеждений, нет идеалов и когда кто-то действует, исходя из политических или экономических интересов».

Следует напомнить, что ранее Михаил Подоляк обвинил президента Мексики в пророссийской позиции за предложение заключить перемирие в вооруженном конфликте между Украиной и Россией.

Мехико, Иван Бабурин

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