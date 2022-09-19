Президент Мексики назвал советника главы офиса президента Украины «умственно пошлым»

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал «умственно пошлыми» заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «пророссийской» позиции Мексики, – сообщает в понедельник, 19 сентября, мексиканское издание Excelsior.
Издание пишет, что Лопес Обрадор заявил, что Подоляк продемонстрировал «умственную пошлость, которой страдают, когда нет убеждений, нет идеалов и когда кто-то действует, исходя из политических или экономических интересов».
Следует напомнить, что ранее Михаил Подоляк обвинил президента Мексики в пророссийской позиции за предложение заключить перемирие в вооруженном конфликте между Украиной и Россией.
Мехико, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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