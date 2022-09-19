Глава редколлегии австрийского телеканала ORF ответил на истерику украинского посла

Глава редколлегии австрийского телеканала ORF Диетер Борнеман в понедельник, 19 сентября направил послу Украины в Австрии официальный ответ на его претензии к сюжету о «массовых захоронениях» в Изюме, – сообщают СМИ.

Посол Украины в Австрии Василий Химинец возмутился репортажем об Изюме, который вышел в эфире австрийского телеканала ORF. Украинский дипломат обвинил ORF в сомнениях в преступлениях российской армии. В официальной претензии к телеканалу украинский посол обвинил репортера телеканала Кристиана Вершютца в «релятивистской» (предвзятой, субъективной, – прим. ред.) журналистике в репортаже о «массовых захоронениях возле Изюма» в программе ZIB2.

В ответ на претензии Химинца, глава редколлегии австрийского телеканала написал следующее: «Уважаемый господин посол, 16 сентября 2022 года ORF в своих телевизионных новостях ZiB1 и ZiB2 активно сообщали о массовых захоронениях, найденных вблизи Изюма в Украине, после чего состоялся один разговор в прямом эфире с нашим корреспондентом Кристианом Вершютцем. Среди прочего, это касается того факта, что расследование этих возможных военных преступлений продолжается. Существенным основанием стали заявления начальника следственного управления ГУНП в Харькове Сергея Боловинова, который отметил, что эти расследования еще могут продолжаться и это вопрос судебно-медицинской экспертизы. Наш корреспондент Кристиан Вершютц ссылался на эти заявления в своем прямом эфире».

«Правдивые репортажи отличаются тем, что полагаются на лучшие доступные источники, в этом случае – на начальника следственного управления. Таким образом, предположение о «релятивистской журналистике» неуместно. Критическая журналистика является одной из западных ценностей демократии, основанной на фактах, а не на службе пропаганды с любой стороны», – пишет Диетер Борнеман.

В завершении своего ответа послу Украины в Австрии глава редколлегии австрийского телеканала ORF прямо заявляет, что «существует реальная опасность того, что, из-за необоснованных обвинений в адрес наших коллег во время активной фазы войны, работа, а в худшем случае, даже здоровье нашего корреспондента может оказаться под угрозой. Поэтому мы призываем вас исправить сделанные заявления и воздержаться от неоправданных нападок на нашего корреспондента и репортажи ORF».

Вена, Иван Бабурин

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