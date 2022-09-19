Словения отправит на Украину модернизированные советские танки разработки конца 50-х годов

Республика Словения направит на Украину 28 танков модели М-55S, находящиеся на хранении у вооруженных сил страны, – сообщает словенский портал 24 ur.

В сообщении на сайте правительства страны, опубликованном в понедельник, 19 сентября, говорится: «Во время телефонного разговора премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер ФРГ Олаф Шольц в знак солидарности с украинским народом договорились, что Киеву отправят 28 словенских танков модели М-55S. Взамен Любляна получит от Берлина 40 военно-транспортных машин с колесной формулой 8х8, а также 35 тяжелых погрузчиков и пять тяжелых автоцистерн для воды. Данный обмен укрепит сотрудничество в области обороны между Словенией и Германией».

Сообщается, что словенский танк модели М-55S является глубоко модернизированной версией советского танка Т-55, производившегося с 1958 по 1979 годы.

Любляна, Иван Бабурин

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