Немецкие политики планируют посетить Донбасс

Депутаты от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в понедельник, 19 сентября, заявили, что запланировали визит в Донбасс и в Россию Об этом сообщи представители фракции, – сообщают СМИ.

В партии АдГ заявили, что визит запланирован с целью «получить собственную картину гуманитарной ситуации, не ограничиваясь критикуемыми репортажами, особенно со стороны общественного вещания, межнациональная делегация в ближайшие несколько дней отправится в Восточную Европу».

Согласно сообщению, поездку в Россию и Донбасс оправится группа депутатов ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), в том числе, Даниэль Вальд и доктор Ханс-Томас Тильшнайдер.

Берлин, Иван Бабурин

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