Поправки об изменениях в Уголовный кодекс, принятые Госдумой в первом чтении, мобилизации не означают

Соавтор поправок в Уголовный кодекс РФ об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен и самовольное оставление части во время боевых действий член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди во вторник, 20 сентября заявила, что изменения в Уголовный кодекс не означают мобилизации, – сообщает телеканала Россия 24.



В эфире телеканала Ковитиди сказала: «Сегодня мы живем в условиях военной спецоперации, это совершенно очевидно. Что касается мобилизации, мы лишь говорим о том, что отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они будут совершены не только в условиях военного конфликта и военных действий, но и в период мобилизации или военного положения и военного времени. Вот именно в данном ракурсе звучит понятие мобилизации. Ужесточение имеет место только в период военного времени, военного положения, а в более стабильной ситуации более жесткие меры применяться не будут».

Отметим, что авторы поправок предложили внести в УК РФ понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». В уголовный кодекс РФ предлагается включить статьи за «добровольную сдачу в плен» (ст. 352.1) и «мародерство (356.1).

Также, в перечне отягчающих обстоятельств в УК РФ появляется совершение преступление «в период мобилизации или военного положения, в военное время». При наличии таких обстоятельств будет ужесточено наказание за самовольное оставление части, неисполнение подчиненным приказа начальника и отказ от участия в военных или боевых действиях. Призванные на военные сборы россияне в таких условиях будут нести уголовную ответственность за неявку и дезертирство наравне с контрактниками.

Москва, Иван Бабурин

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