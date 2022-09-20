Шольц заявил, что не признает результаты референдумов на освобожденных территориях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 20 сентября, заявил, что Германия не признает результаты референдумов о вхождении республик Донбасса и освобожденных территорий Украины в состав России.

Германский канцлер, в частности, сказал: «Россия должна вывести свои войска. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом. И поэтому также совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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