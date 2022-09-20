НАТО заранее отказывается признать результаты готовящихся референдумов на освобожденных территориях

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 20 сентября, заявил, что готовящиеся референдумы на освобожденных территориях о присоединении к России альянс будет считать «нелегитимными», – сообщают СМИ.

В заявлении генсека НАТО говорится: «Это дальнейшая эскалация. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины».

Брюссель, Иван Бабурин

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