Байден на Генассамблее ООН призовет все страны противостоять России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов во вторник, 20 сентября, заявил, что Джо Байден с трибуны 77-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 21 сентября, призовет мировое сообщество противостоять спецоперации России на Украине, – сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Салливан сказал: «Президент выступит с трибуны ГА ООН завтра утром. Это традиционная речь, с которой президент выступает ежегодно, в ней он изложит свое видение американской внешней политики и принципиального лидерства в мире. Среди прочего, он решительно осудит несправедливую войну России на Украине и обратится к миру с призывом продолжать противостоять неприкрытой агрессии, которую мы наблюдаем на протяжении последних нескольких месяцев».

Вашингтон, Иван Бабурин

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