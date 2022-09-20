Макрон рассчитывает на разговор с Путиным и назвал референдумы «пародией»

Президент Франции Эммануэль Макрон в Нью-Йорке накануне 77-й сессии Генассамблеи ООН во вторник, 20 сентября, заявил, что рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни и назвал готовящиеся на освобожденных территориях референдумы провокацией и пародией, – сообщают СМИ.



Так, агентство Reuters пишет, что Макрон назвал цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса.

«Если бы идея референдума в Донбассе не была такой трагичной, это было бы забавно. Референдумы на Донбассе не будут иметь юридических последствий, весь процесс – это пародия», – заявил президент Франции.

В свою очередь, Le Figaro передает, что президент Франции в Нью-Йорке заявил: «Эти референдумы не повлияют на нашу позицию – Россия должна покинуть украинскую территорию. Российская армия должна покинуть украинскую территорию, которая является суверенной. Россия должна уважать международно признанные границы. Сама идея организации референдумов в регионах, пострадавших от войны, бомбардировок и вынужденного бегства людей, является признаком цинизма».

Эммануэль Макрон также заявил, что должен пообщаться с Владимиром Путиным в ближайшие дни по ядерному вопросу, – пишет Le Figaro.

«У нас был разговор две недели назад. Завтра я увижусь с Генеральным директором МАГАТЭ, и завтра же утром у нас будет специальное заседание, а в ближайшие дни я снова буду говорить с президентом Путиным».

Кроме того, Эммануэль Макрон снова потребовал «вывода российских войск», а также заявил, что «Франция продолжит поставлять оружие на Украину».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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