Запорожская область объявит независимость в пределах своих административных границ

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов во вторник, 20 сентября, заявил, что референдум в Запорожской области предполагает вопрос об объявлении независимости в административных границах региона, – сообщают СМИ.

В эфире телеканала Соловьев Live, отвечая на вопрос, в каких границах предполагается объявить независимость, Рогов сказал: «Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. В административных границах Запорожской области. Всей Запорожской области. На данный момент освобождено уже более 70% территории, но административный центр – город Запорожье, до сих пор остается под контролем Киева».

Кроме того, в эфире телеканала RT Владимир Рогов заявил следующее: «Когда мы вернемся в родную гавань, станем частью России, это поможет намного быстрее решить конфликт!

Присоединение к России также изменит сознание тех, кто еще готов воевать на стороне ВСУ. Это покажет людям четкую определенность, что Россия здесь навсегда. Тогда они быстрее примут правильное решение, сложат оружие и перейдут на сторону своего народа, своих земляков».

Как сообщалось ранее, референдумы о вхождении в состав России пройдут в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября.

Мелитополь, Иван Бабурин

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