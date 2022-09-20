СовФед: После итогов референдума нападение на ЛДНР будет рассчитано как агрессия против России

Сенатор Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди во вторник, 20 сентября, заявила, что атаки Украины на Луганскую и Донецкую Народную Республики после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России, – сообщает РИА Новости.

Как сообщает агенствто, Ковитиди сказала: «Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессия против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных. Любое нарастание военной активности со стороны Украины и их военных пособников отныне должно расцениваться воспрепятствование реализации демократических принципов. Киев обязан придерживаться режима тишины и не мешать свободному выбору народа, а в последующем найти в себе мужество воспринять с демократической стойкостью результаты народных референдумов, подчинившись воле народа».

«Ни одно государство в мире не имеет права воспрепятствовать свободному волеизъявлению людей в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Население освобожденных территорий имеет право на восстановление исторической справедливости и проведение законных референдумов о присоединении к России, которая способна защитить своих граждан», – заявила сенатор от Крыма.

Москва, Иван Бабурин

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