Херсонская область попросила Путина поддержать вхождение в состав России

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 20 сентября, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать выбор жителей региона о вхождении в РФ по итогам референдума, – сообщают СМИ.

В обращении, опубликованном в Telegram-канале ВГА Херсонской области, говорится: «От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации».

Херсон, Иван Бабурин

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