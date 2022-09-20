В Госдуме готовят закон о передаче икон из музеев церкви

Зампред межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Госдумы Сергей Гаврилов во вторник, 20 сентября, заявил о поправках в законы, позволяющих безвозмездно передать иконы из музеев церкви, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Гаврилов сказал: «Как известно, в музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим и их никто не видит. Сейчас совместно с патриархией через внесение изменений в федеральный закон «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ» мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование церкви икон».

«Предлагается исходить из следующих условий. Поскольку иконы, находящиеся в музеях, это национальное достояние, которое находится в собственности государства, значит необходимо, чтобы обязательства по реставрации и охране этих икон оставались функциями государства», – заявил депутат.

Москва, Иван Бабурин

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