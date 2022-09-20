Кадыров заявил о смене тактики против украинских неонацистов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вечером во вторник, 20 сентября, заявил, что его подразделения в ходе СВО на Украине меняют боевую тактику.

В своем телеграм-канале Кадыров написал: «Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым @MDaudov_95. Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия».

«Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо. Воспринимайте эти слова, как хотите, отнеситесь к ним, как заблагорассудится, но запомните их так же, как вызубрили лозунг «АХМАТ – СИЛА». Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», – заявил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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