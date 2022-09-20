Франция вслед за США заявила о желании реформировать ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН во вторник, 20 сентября, заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности путем увеличения числа постоянных членов, – сообщают СМИ.

В ходе выступления Макрон сказал: «Франция предлагает приступить к реформе Совета Безопасности, чтобы он стал более представительным. Совет должен принять в свои ряды новых постоянных членов, сохранив при этом способность в полной мере играть свою роль. Одновременно следует ограничить право вето в отношении массовых преступлений».

Напомним, что 8 сентября постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что власти Соединенных Штатов намерены поднять вопрос о необходимости реформирования ООН, чтобы орган «лучше отражал нынешние глобальные реалии и включать больше различающихся по географии взглядов».

Следует отметить, что на сегодняшний день, в Совет Безопасности ООН входит пять постоянных государств членов организации: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Десять участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»