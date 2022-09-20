Greenpeace намерена подать иск в Европейский суд на Евросоюз

Международная неправительственная экологическая организация Greenpeace намерена подать в Европейский суд на Европейский Союз за включение природного газа и ядерной энергии в список устойчивых инвестиций, не наносящих вреда климату, – сообщает во вторник, 20 сентября, британское издание The Independent.

Участник кампании Greenpeace в ЕС по устойчивому финансированию Ариадна Родриго заявила изданию: «Эта фальшивая зеленая этикетка несовместима с законами ЕС об окружающей среде и климате. Включение газа и атомной энергии в список «зеленых» инвестиций Европейского союза нарушает европейское климатическое законодательство и обязательства Европы по Парижскому соглашению 2015 года».

Группа из восьми организаций Гринпис направили официальный запрос о проведении внутренней проверки в исполнительный орган Европейского Союза, Европейскую комиссию.

По словам представителей группы, у Еврокомиссии теперь есть время до февраля, чтобы ответить на аргументы Гринпис. Если ЕК не согласится исключить газ и атомную энергетику из своего списка устойчивых инвестиций, Гринпис заявляет, что передаст дело в Европейский суд.

Брюссель, Иван Бабурин

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