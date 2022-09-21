Лавров: Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ ради принуждения Киева прекратить обстрелы ЗАЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси «на полях» недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 21 сентября, заявил, что российская сторона намерена сотрудничать с агентством, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС, – сообщили в российском МИДе. заявили в.

В сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства говорится: «21 сентября «на полях» недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности ядерных объектов на территории Украины, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Министр подтвердил настрой российской стороны на продолжение тесного взаимодействия с МАГАТЭ с целью принуждения киевского режима к немедленному прекращению обстрелов упомянутой станции и прилегающих к ней территорий, включая город Энергодар, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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