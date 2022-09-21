Путин: Николай II, Ленин, Сталин сделали Россию великой державой

Президент России Владимир Путин 21 сентября во время своего выступления на дне 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде в среду, 21 сентября, заявил, что Россию сделали великой Николай II, Ленин, Сталин.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Знаете, я, то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры, но все эти люди сделали Россию великой державой».

«Российская цивилизация самобытна, тут нет чванства и превосходства, и за свое отечество мы будем бороться, отстаивать и защищать. На каждом из нас лежит колоссальная ответственность за Россию, чтобы укрепить страну и защитить великую Родину», – заявил также президент России на дне 1160-летия зарождения российской государственности.

Великий Новгород, Иван Бабурин

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