Байден с трибуны в ООН заявил, что Россия нарушила основные принципы международной организации

Президент США Джо Байден, выступая на неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 21 сентября, заявил, что Россия «бесстыдно» нарушила основные принципы устава ООН, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал следующее: «Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами. Никто не угрожал России и никто, кроме России, не стремился к конфликту. США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку России на территории НАТО. США хотят того, чтобы военный конфликт закончился на справедливых условиях, на тех условиях, под которыми мы бы все подписались, поэтому хотят прекращения конфликта вокруг Украины и продолжат быть солидарными с ней»

Кроме того, президент США заявил, что Соединенные Штаты выступают за расширение СБ ООН, «в том числе, за счет новых постоянных членов».

Следует отметить, что корреспондент американского издания Politico Джонатан Лемайр ранее сегодня написал у себя в «Твиттере», что Байдену срочно переписали речь после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации.

«Сотрудники Белого дома подтвердили, что грядущая речь Байдена подверглась переписыванию в последнюю минуту после пугающих заявлений Путина прошедшей ночью», – написал корреспондент издания Politico.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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