Эстония будет отказывать в убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в среду, 21 сентября, заявила, что ее страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации, – сообщают СМИ

Сообщается, что эстонский премьер сказала следующее: «По соображениям безопасности Эстония не будет выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, избегающим мобилизации. Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Вместо того, чтобы бежать, российские мужчины должны публично выступить против российской военной спецоперации».

Ранее сегодня также сообщалось, что эстонские власти примут меры в ответ на объявление частичной мобилизации в России. Подготовка пакета мер находится в завершающей стадии, детали плана пока не раскрываются.

Таллинн, Иван Бабурин

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