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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 21 сентября 2022, 20:26 мск

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Боррель обвинил Путина в эскалации ситуации на Украине

Фото: www.eeas.europa.eu

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в среду, 21 сентября, заявил, что объявления президента России Владимира Путина о референдумах и частичной мобилизации представляют собой серьезную эскалацию на Украине, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в Twitter Боррель написал: «Объявление фиктивных референдумов, частичной военной мобилизации и ядерного шантажа – это серьезная эскалация. Угрозы ядерным оружием неприемлемы и представляют реальную опасность для всех. Международное сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить подобные действия. Мир во всем мире под угрозой».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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