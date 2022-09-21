Боррель обвинил Путина в эскалации ситуации на Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в среду, 21 сентября, заявил, что объявления президента России Владимира Путина о референдумах и частичной мобилизации представляют собой серьезную эскалацию на Украине, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в Twitter Боррель написал: «Объявление фиктивных референдумов, частичной военной мобилизации и ядерного шантажа – это серьезная эскалация. Угрозы ядерным оружием неприемлемы и представляют реальную опасность для всех. Международное сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить подобные действия. Мир во всем мире под угрозой».

Брюссель, Иван Бабурин

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