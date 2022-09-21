Госдума рассмотрит законопроект о выплатах по ипотеке мобилизованных россиян

Первый зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в среду, 21 сентября, заявил, что до конца недели будет внесен законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан, – сообщают СМИ.

Кошелев, в частности, сказал: «Государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Это должно стать мерой поддержки для тех, кого коснется мобилизация. Подобная мера должна быть распространена на «весь период службы в рядах российской армии».

Ранее сегодня глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что готовятся поправки в Трудовой Кодекс РФ, чтобы сохранить трудовые гарантии для мобилизованных граждан.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»