Макрон призвал усилить давление на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон во время сессии на неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 21 сентября, заявил представителям СМИ, что сожалеет по поводу решения Владимира Путина о частичной мобилизации и призвал мировое сообщество усилить давление на него, – сообщает французское агентство AFP.

Как сообщает агентство, Макрон заявил журналистам: «Решения Путина, который, в том числе, объявил о мобилизации резервистов, приведут к еще большей изоляции России. Все должны оказать максимальное давление на Путина. Это должно повлиять на российского президента и остановить спецоперацию России на Украине».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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