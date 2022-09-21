Глава Запорожской ВГА обратился к Путину с просьбой включить область в состав России

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в среду, 21 сентября, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании региона независимым государством с последующим вхождением в состав РФ в качестве субъекта после референдума, – сообщают СМИ.

В своем видеообращении, опубликованном Telegram-канале Балицкий говорит: «Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой в случае, если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта».

Мелитополь, Иван Бабурин

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