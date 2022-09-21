Лавров призвал Красный крест активнее подключаться к проблемам российских военнопленных на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой Международного комитета Красного креста (МККК) Петером Маурером «на полях» 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 21 сентября, заявил о необходимости активного подключения Комитета к вопросу жестокого обращения с российскими пленными на Украине, сообщили МИД РФ.

В комментарии на сайте российского дипведомства говорится: «Сергей Лавров вновь акцентировал необходимость более активного подключения Комитета к решению проблем жестокого обращения с российскими военнопленными, удерживаемыми киевским режимом».

Кроме того, в МИД РФ сообщили, что «в ходе встречи обсуждались параметры дальнейшего сотрудничества России и МККК по широкому спектру вопросов. Внимание Петера Маурера было привлечено к непрекращающимся нарушениям международного гуманитарного права со стороны Украины, а также важности обеспечения гуманитарных потребностей населения Луганской и Донецкой Народных Республик».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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