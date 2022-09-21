МАГАТЭ договаривается с Россией и Украиной о зоне безопасности на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге в среду, 21 сентября, заявил, что агентство начало переговоры с Украиной и Россией о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Гросси сказал: «Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Я уже встретился с министром Лавровым, министром Кулебой, президентом Макроном и главами МИД стран G7. Сейчас этот процесс идет только с Украиной и Россией. У обеих сторон есть убеждение, что создание этой зоны необходимо. Речь идет о конкретных параметрах. О создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС нужно договориться как можно скорее. МАГАТЭ намерено в ближайшие дни расширить состав миссии на ЗАЭС».

Помимо всего прочего гендиректор МАГАТЭ сообщил журналистам, что ситуация вокруг ЗАЭС после временного затишья вновь ухудшилась.

«После моего визита ситуация стала несколько лучше. Но потом проблемы снова появились. Возобновились обстрелы станции», – заявил Гросси, не уточняя, кто именно обстреливает ЗАЭС.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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