Берлин расстроен тем, что не может «проникнуть в голову Путина»

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в среду, 21 сентября, заявила, что ФРГ будет следить за реакцией России, хоть сегодня как никогда трудно «проникнуть в голову Путина», – сообщает немецкий телеканал ZDF.

В эфире немецкого телеканала Ламбрехт сказала: «Мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы. Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает.

Отвечая на вопрос о вероятности ядерного удара, министр обороны Германии сказала: «У меня сильное впечатление, что раздается много угроз, что сейчас предпринимаются попытки запугать, попытки разделить Альянс в его поддержке Украины, но этого не произойдет с помощью таких угроз. Это должно быть очень четким сигналом для России – мы будем продолжать стоять на стороне Украины».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»