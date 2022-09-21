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NewDayNews.ru

Четверг, 22 сентября 2022, 00:53 мск

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Главы МИД стран ЕС экстренно обсудят санкции против России и поддержку Украины

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии. Фото: flipboard.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель во время брифинга в Нью-Йорке в среду, 21 сентября, заявил, что на вечер этого дня запланирована внеплановая, встреча глав министров иностранных дел ЕС для обсуждения поддержки Украины и новых санкций в отношении России, – сообщает Reuters.

В ходе брифинга Боррель сказал: «Нам нужно провести еще одну встречу, потому что мне кажется, что министрам надо обсудить угрозы и подтвердить продолжающуюся поддержку Украины. Министры обсудят, как продолжить оказывать военную поддержку Украине и давление на Россию. Вопрос санкций точно будет обсуждаться».

«В ЕС предупреждали, что в случае проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины в отношении России будут вводиться новые санкции, и на встрече я выступлю с предложениями по этому вопросу», – заявил журналистам глава евродипломатии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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