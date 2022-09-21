Северная Корея опровергла информацию о поставках в Россию своих вооружений

Заместитель генерального директора Главного бюро техобеспечения минобороны КНДР в четверг, 22 сентября заявил, что Северная Корея не поставляла вооружения в Россию, – сообщает агентство Yonhap.

Как сообщает агентство со ссылкой на Северокорейские государственные СМИ, представитель минобороны КНДР заявил следующее: «Мы никогда не экспортировали вооружение и боеприпасы в Россию и не планируем этого делать».

Следует напомнить, что ранее представители официальных кругов США, а также американские СМИ заявляли, что Россия якобы закупает у КНДР артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.

Пхеньян, Иван Бабурин

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