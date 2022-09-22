Эстонских резервистов призвали на военные сборы

Правительство Эстонии в четверг, 22 сентября, выпустило распоряжение о призыве резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы на период с 22 по 28 сентября, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы эстонского кабмина говорится: «По предложению командующего Силами обороны на дополнительные сборы будут призваны резервисты 11-го пехотного батальона и 16-го батальона противовоздушной обороны, а также члены военизированного ополчения «Кайтселиит» (Союз обороны). Всего 2861 человек. Сборы пройдут с 22 по 28 сентября. Армия должна быть готова быстро реагировать и практиковаться в любое время. Непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет».

Сообщается также, что в ходе дополнительного учебно-тренировочного сбора «Okas 2022» (Шип 2022) будет отрабатываться работа цепочки управления национальной обороны, от принятия решений правительства до сбора резервистов в пунктах назначения.

Таллинн, Иван Бабурин

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