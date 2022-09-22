Северная Корея рекомендовала США «держать рот на замке»

Заместитель генерального директора Главного управления оборудования и техники министерства национальной обороны КНДР в четверг, 22 сентября, посоветовал Соединенным Штатам «держать рот на замке» и не сеять ложных слухов по вопросу экспорта оружия в Россию, – сообщает Newsweek.

Как сообщает издание, представитель КНДР заявил следующее: «Мы предупреждаем США, чтобы они прекратили делать безрассудные замечания и держали рот на замке. Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать. Неизвестно, откуда взялись слухи, которые распространяют Соединенные Штаты, но они направлены на то, чтобы запятнать имидж КНДР».

Как сообщает Newsweek, такую жесткую реакцию КНДР вызвал материал, вышедсший недавно в New Work Times, в котором утверждалось, со ссылкой на «рассекреченные данные американской разведки», что Россия закупает у Северной Корее ракеты и снаряды.

Пхеньян, Иван Бабурин

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