Германия готова к приему «российских дезертиров»

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фазер в четверг, 22 сентября, заявила, что Германия готова принять российских дезертиров при определенных условиях, – сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

В интервью изданию глава немецкого МВД сказала: «Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают защиту в Германии. Каждый, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии из-за угрозы политического преследования».

По словам Нэнси Фазер, инструкции федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев уже скорректированы необходимым образом.

«Решение о предоставлении убежища принимается в индивидуальном порядке, при этом проситель проходит проверку службами безопасности. Германия уже несколько месяцев принимает у себя противников российского режима, подвергающихся на родине угрозам и преследованиям», – сообщила журналистам издания министр внутренних дер Германии.

Берлин, Иван Бабурин

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