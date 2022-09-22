Создан Колл-центр по вопросам о частичной мобилизации

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский в четверг, 22 сентября, сообщил, что правительство России создало колл-центр для оперативного разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией.

В ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации Цимлянский сказал: «Прежде всего хочу сообщить, что для оперативного решения и разъяснения вопросов, касающихся порядка проведения частичной мобилизации граждан, правительством Российской Федерации создан колл-центр. Туда могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации».

Москва, Иван Бабурин

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