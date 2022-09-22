Названы категории граждан, не подлежащих мобилизации

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский в четверг, 22 сентября, сообщил, что от призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, а также имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

В ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации Цимлянский сказал: «В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК; граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья; граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы; граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; граждане, матери которых, кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»