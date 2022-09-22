Лавров: В безнаказанном поведении Украины виновны США, Германия и Франция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в четверг, 22 сентября заявил, что своей безнаказанностью киевский режим «обязан» Германии, Франции и США, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Лавров сказал: «Своей безнаказанностью киевский режим обязан, конечно же, западным кураторам – прежде всего Германии, Франции и, разумеется, США. Вместо того, чтобы добиваться от киевского руководства выполнения минских соглашений, и Берлин, и Париж, и Вашингтон цинично закрывали глаза на открытые угрозы Киева решить проблему Донбасса силой, так называемый план «Б».

Также глава российского МИДа заявил, что страны Запада становятся стороной конфликта на Украине.

«Особенно цинично позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения для того, чтобы растащить и ослабить Россию. Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной», – заявил Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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