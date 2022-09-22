Лавров: Россия не позволит сделать из Украины плацдарм для создания угроз безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине в четверг, 22 сентября, заявил, что Россия не допустит, чтобы из Украины формировали плацдарм для создания и реализации угроз российской безопасности, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Лавров сказал: «Решение о проведении специальной военной операции было неизбежным. Мы об этом не раз говорили, предъявили огромное количество фактов, которые показывают, как готовилась Украина исполнять роль «анти-России», роль плацдарма для создания и реализации угроз против российской безопасности. Смею вас заверить, что мы этого не допустим».

Также глава российской дипломатии отметил, что референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стали ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины.

«Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, – это ответ на его пожелание», – заявил Сергей Лавров.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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