Министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине в четверг, 22 сентября, заявил, что Запад выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления глава российского МИДа обратил внимание присутствующих, что вооруженные силы Украины с конца июля регулярно дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами «Лепесток», несмотря на то, что их применение нарушает второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов, а также конвенцию 1997 года, которую ратифицировала, в том числе, и Украина.

«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: «Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», – сказал глава внешнеполитического ведомства России.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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