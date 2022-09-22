Китай призвал Россию и Украину к переговорам без предварительных условий

Глава МИД Китая Ван И на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине в четверг, 22 сентября, призвал стороны конфликта на Украине возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава китайской дипломатии сказал: «Прежде всего, мы должны придерживаться диалога и переговоров. Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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