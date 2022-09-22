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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 22 сентября 2022, 21:08 мск

Новости Политика

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Китай призвал Россию и Украину к переговорам без предварительных условий

Фото: FreePik

Глава МИД Китая Ван И на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине в четверг, 22 сентября, призвал стороны конфликта на Украине возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава китайской дипломатии сказал: «Прежде всего, мы должны придерживаться диалога и переговоров. Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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