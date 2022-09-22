В правительстве России рассказали, где можно узнать достоверную информацию о частичной мобилизации

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в четверг, 22 сентября, призвал ориентироваться на официальные источники и не доверять слухам и непроверенной информации, а ответы на вопросы по поводу частичной мобилизации можно будет получить на горячей линии 122 и официальном ресурсе российского правительства Объясняем.рф.

Вице-премьер, в частности, заявил следующее: «В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства с сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развёрнута во всех регионах страны, готова к приему звонков, губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах Получить информацию можно также через официальный ресурс правительства Объясняем.рф».

«Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с министерством обороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Москва, Иван Бабурин

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