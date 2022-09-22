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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 22 сентября 2022, 21:08 мск

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Россия предостерегает Запад от вмешательства в ситуацию на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации в четверг, 22 сентября, заявил, что Москва предостерегает Запад от опасного вмешательства в ситуацию на Украине, – сообщили в МИД РФ.

В выступлении Лукашевич, опубликованном на сайте российского МИДа говорится: «Рекомендуем повторно ознакомиться с обращением президента Владимира Путина от 24 февраля, в день объявления о начале специальной военной операции: мы готовы к любым сценариям и предостерегаем наших бывших западных партнеров от опасного вмешательства в ситуацию на Украине».

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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