Генштаб: Все «срочники» уволятся из армии в срок, а вновь призванные принимать участие в СВО не будут

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский в четверг, 22 сентября, заявил, что все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, – сообщают СМИ.

Контр-адмирал Цимлянский, в частности, сказал: «Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания. Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут».

Представитель российского Генштаба также сообщил, что осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч чел.

«Это меньше, чем прошлой осенью, вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции, это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства», – сказал Цимлянский.

Москва, Иван Бабурин

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