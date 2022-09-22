Утверждено постановление о сохранении рабочих мест для частично мобилизованных

Правительство России в четверг, 22 сентября, для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных россиян. Оно распространяется и на тех, кто мобилизован с 21 сентября, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабинета министров РФ, говорится: «Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся.

Москва, Иван Бабурин

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